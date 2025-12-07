USGS)тази вечер.
Както е показано на картата на USGS, източникът на земетресението се е намирал в южната част на канадската територия Юкон.
Първоначалната магнитуда на земетресението е била оценена на 6,8.
Земетресението е станало на 90 километра северно от Якутат, с дълбочина 10 километра.
Засега няма информация за евентуални жертви или материални щети.
