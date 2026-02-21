Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд 6.0 по Рихтер разтърси района на Соломоновите острови. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е локализиран на 341 км югоизточно от град Хониара, столицата на тихоокеанската държава, на 111 км североизточно от Киракира, Соломоновите острови, на дълбочина 10 км.