Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер е регистрирано край бреговете на Курилските острови.  Това показва справка на ФОКУС в официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC). 

Трусът е регистриран на 599 км югозападно от Петропавловск-Камчатски, на 285 км югозападно от Северо-Курилск. Епицентърът е бил разположен на дълбочина приблизително 55 км.

Не се съобщава за евентуални щети или жертви.