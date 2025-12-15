Сподели close
Земетресение с магнитуд 5.7 по скалата на Рихтер беше регистрирано край бреговете на Камчатка. Това показва справка на ''Фокус'' на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 1658 км североизточно от Асахикава, Япония, на 233 kм югоизточно от Петропавловск-Камчатски, Русия, на дълбочина 35 км.