Епицентърът е регистриран на 488 км северозападно от Порт Морсби, Папуа Нова, на 14 км източно от Маданг, Папуа Нова Гвинея, на дълбочина 72 км.
Папуа Нова Гвинея се намира в т. нар. Тихоокеански огнен пръстен, където често има сеизмична активност. През март 2025 г. в северната част на страната друго силно земетресение с магнитуд 6,7 отне живота на трима души и разруши над 1000 жилища.
