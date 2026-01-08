Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд 5.2 по скалата на Рихтер разтърси Аржентина днес. Това става ясно от справка на ФОКУС в Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 102 км  северозападно от Сан Хуан, Аржентина, на 70 км южно от Сан Агустин де Вале Фертил, Аржентина, на дълбочина 20 км.

Засега няма информация за евентуални пострадали или щети.