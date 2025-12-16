ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение с магнитуд 5,2 разтърси Закинтос
©
Според Геодинамичния институт към Националната обсерватория в Атина, трусът е регистриран в 01:41 ч. место време на дълбочина от 8,5 километра.
Няма официална информация за пострадали, съобщава eKathimerini.
Още по темата
/
Земетресение в Румъния
12.12
Още от категорията
/
Стрелецът е на свобода: Полицията освободи задържания във връзка със стрелбата в университета "Браун"
15.12
Кой е синът на Роб Райнер, който е в центъра на двойното убийство на режисьора и съпругата му?
15.12
"Презервативи с образа на Тръмп, снимки със Стив Банън и Бил Гейтс: Нови разкрития от досиетата "Епстийн"
12.12
Гръцките фермери продължават да протестират, полицията блокира движението им към пристанището в Патра
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Турски F-16 свали дрон над Черно море
22:43 / 15.12.2025
Велизар Шаламанов за войната в Украйна: Цялата отговорност ще се ...
21:50 / 15.12.2025
Евгени Кръстев: Никак не е реалистично Украйна да получи членство...
18:36 / 15.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.