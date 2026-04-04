Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер разтърси провинция Ван в Югоизточна Турция в 7:52 ч. местно време (българско време), съобщи турското Министерство на извънредните ситуации, предава TRT Haber.

Епицентърът на земетресението е бил в района на Тушба, на дълбочина 7 км.

Според TRT Haber няма съобщения за жертви или щети.