Земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер разтърси остров Кефалония рано тази сутрин, предава Еkathimerini.

Трусът е станал в 06:01 ч. сутринта, като епицентърът му е бил на около 1 километър североизточно от Скала в южния район на острова.

Епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 16,7 километра.