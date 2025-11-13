EMSC).
Епицентърът е бил на 43 км западно от Лимасол, на 15 км източно-югоизточно от Пафос, и е било с дълбочина 18 км.
По данни на EMSC трусът е станал в 11:27 местно време (съвпада с българското). Жителите на острова съобщават, че са усетили земетресението, но към момента няма сведения за пострадали или щети.
Припомняме, че вчера силно земетресение разтърси Кипър.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.