Земетресение с магнитуд 6,6 по скалата на Рихтер е регистрирано във водите на Южния Атлантик в Антарктическия регион, на 103 км северозападно от остров Кинг Джордж (Южни Шетландски острови), съобщава Алтайско-Саянският филиал на Единната геофизична служба на РАН, предаваСпоред данните от оперативната обработка на Алтайско-Саянския филиал, земетресението е регистрирано в 03:22 ч. московско време (02:22 часа българско време) в петък, епицентърът е бил на 1249 км от чилийския град Пунта-Аренас, на около 207 км от брега на Антарктида.По интензивността на трусовете в епицентъра земетресението се оценява като "опустошително“.Геоложката служба на САЩ оцени магнитуда на земетресението също на 6,6 по скалата на Рихтер. Според данните ѝ, епицентърът на земетресението е било на дълбочина 5 км.