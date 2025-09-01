Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Земетресение от 6,1 по Рихтер отне живота на 9 души в Афганистан, десетки са ранени
Автор: Николина Александрова 08:14Коментари (0)68
©
Снимката е илюстративна
В източната част на Афганистан, близо до границата с Пакистан, се е случило силно земетресение с магнитуда 6,1по скалата на Рихтер, което е отнело живота на най-малко девет души и е ранило 25 души, съобщават Германският изследователски център по геологически науки (GFZ) и Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Говорителят на регионалния департамент по здравеопазване Аджмал Дарвайш е уточнил, че повечето от пострадалите са регистрирани в провинция Нангархар, по-специално в град Джелалабад, който се намира на около 119 км от столицата Кабул. Епицентърът на първото земетресение е бил на дълбочина 14 км.

Приблизително 20 минути по-късно в същата провинция е имало втори трус с магнитуд 4,5, а по-късно - още един трус с магнитуд 5,2 на дълбочина около 10-14 км.

Местните власти оценяват щетите и проверяват състоянието на инфраструктурата, включително жилищните сгради и пътищата. Жителите на региона съобщават за падане на стени и пукнатини в сградите, паника и нужда от незабавна помощ за пострадалите.

Служители на международни хуманитарни организации се готвят да доставят лекарства и временни жилища за пострадалите. Метеоролозите предупреждават за възможни повторни подземни трусове в региона.

Още по темата: общо новини по темата: 1282
01.09.2025 »
31.08.2025 »
31.08.2025 »
30.08.2025 »
29.08.2025 »
28.08.2025 »
предишна страница [ 1/214 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
14:55 / 30.08.2025
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
12:46 / 30.08.2025
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
09:19 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание на това
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание на това
09:53 / 30.08.2025
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
08:17 / 30.08.2025
Учени в САЩ обявиха, че за първи път в историята са успели да регистрират нещо уникално в небето
Учени в САЩ обявиха, че за първи път в историята са успели да регистрират нещо уникално в небето
10:43 / 30.08.2025
Икономисти предупредиха: Пенсиите падат при осъвременяване само по инфлацията
Икономисти предупредиха: Пенсиите падат при осъвременяване само по инфлацията
08:15 / 30.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
Хороскоп за деня
Колективната отбрана на Европа
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: