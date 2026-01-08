Сподели close
Земетресение с магнитуд 5.3 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Таджикистан. Това показва справка на ФОКУС в сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център EMSC.

Трусът е регистриран на 261 км югозападно от Шаче, Китай, на 101 км югоизточно от Мургоб, Таджикистан, на дълбочина 56 км.

Засега няма информация за евентуални пострадали или щети.