Земетресение от 5.0 по Рихтер разтърси Западна Турция
Автор: Николина Александрова 15:06Коментари (0)0
©
Земетресение с магнитуд 5.0 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Западна Турция. Това показва справка на ''Фокус'' на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на 57 км югоизточно от Балъкесир, Турция в 15:35 часа местно време (14:35 часа българско време), 5 км югоизточно от Синдирги, на дълбочина 11 км.

