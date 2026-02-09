Сподели close
Земетресение с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в щата Оахака в южната част на Мексико показва справка на сайта на Мексиканската национална сеизмологична служба.

Към този момент няма съобщение за щети или жертви.

Геоложката служба на САЩ също оценява магнитуда на земетресението на 5,7. Според данни на американските сеизмолози, епицентърът на земетресението е било на дълбочина 19 км. Също така е регистриран повторен трус с магнитуд 3,4.