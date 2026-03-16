Земетресение с магнитуд от 4,8 по скалата на Рихтер е регистрирано край бреговете на Крит. Това показва справка нана сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен центърТрусът е регистриран на 165 км югоизточно от Ираклион, на 134 км южно от Йерапетра, на дълбочина 12 км.