Земетресение с магнитуд от 4,8 по скалата на Рихтер е регистрирано край бреговете на Крит. Това показва справка на ФОКУС на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на 165 км югоизточно от Ираклион, на 134 км южно от Йерапетра, на дълбочина 12 км.