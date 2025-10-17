ЗАРЕЖДАНЕ...
|Земетресение от 4.1 по Рихтер отново разтърси Крит
Епицентърът на земетресението е локализиран на 54 километра западно-югозападно от Фаласарна, на дълбочина от 31,3 километра, съобщиха от Института за геодинамиката към Националната обсерватория в Атина.
Припомняме, че вчера сутринта (16-ти октомври) отново беше регистрирано земетресение на острова.
Гърция е сред най-сеизмично активните страни в света, въпреки че сериозните щети и жертви са рядкост.
