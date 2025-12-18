Европейская правда.
Според него Белгия е дала положителен сигнал относно бъдещото финансиране на Украйна.
''Лидерите на Белгия и Украйна обсъдиха въпроса за финансовата подкрепа за Украйна и се съгласиха за неговата неотложност.
Що се отнася до белгийския премиер, мисля, че преди всичко проведохме добър разговор с него. Разбираме се за едно нещо“, обяви Зеленски.
Той подчерта, че разбира рисковете, за които говори Вевер.
"Но ние сме във война. Според мен сме изложени на по-голям риск“, добави президентът на Украйна.
"Важното е, че от него идва сигналът, че определено трябва да решим въпроса за подкрепата днес или в тези дни, за да не остане Украйна без финансова подкрепа“, обобщи Зеленски.
По-рано стана известно, че дипломати на страните от Европейския съюз са постигнали предварително споразумение за използването на замразени руски активи за предоставяне на репарационен заем на Украйна през 2026-27 г., но окончателното решение трябва да бъде взето от лидерите на страните от ЕС на заседание на Европейския съвет.
В същото време председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че на днешната среща на върха на ЕС трябва в крайна сметка да се реши кой от вариантите за финансиране да се избере за Украйна.
