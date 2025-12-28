Сподели close
Президентът на Украйна Владимир Зеленски току-що пристигна в Мар-а-Лаго за срещата си с американския си колега Доналд Тръмп, предава Sky News.

Среща между президентите на Украйна и Съединените щати, Володимир Зеленски и Доналд Тръмп, започна в частната резиденция на американския президент в Мар-а-Лаго, Флорида.

Лидерите се срещнаха пред резиденцията, пред очите на събралите се медии. Срещата, която трябваше да започне в 20:00 ч. българско време, започна с почти половин час закъснение.

Тези разговори ще бъдат изцяло посветени на изчистване на ''проблемните'' точки от 20-точковия мирен план, който бе изготвен през последния месец от преговарящите екипи на Украйна и САЩ.

В навечерието на преговорите с Тръмп Зеленски проведе телефонен разговор с лидерите на ЕС, Канада и НАТО.