Президентът Володимир Зеленски получи проектоплан, подкрепен от САЩ, за прекратяване на войната с Русия. Очаква се да се проведат разговори с президента Доналд Тръмп през следващите дни, съобщиха от офиса на Зеленски днес."От първите секунди на руската инвазия Украйна се стреми към мир и ние подкрепяме всички смислени предложения, които могат да доближат истинския мир. Украйна подкрепя предложенията на президента Трампа, за да прекрати кръвопролитието. Готови сме сега, както и преди, да работим конструктивно с американската страна, както и с нашите партньори в Европа и по света, така че резултатът да бъде мир“, се казва в изявление на офиса на Зеленски в Telegram.По-рано Axios съобщи, че САЩ са провеждали тайни консултации с Русия за разработване на въпросния план, който според изданието се състои от 28 точки, разделен на четири категории: мир в Украйна, гаранции за сигурност, сигурност в Европа и бъдещи отношения на САЩ с Русия и Украйна.