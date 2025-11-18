Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че утре ще се проведат срещи в Турция, където Киев ще представи финализираните си предложения на партньорите, пише Nexta в Х. 

Той добави, че тази седмица ще се проведат разговори с чуждестранни правителства, както и срещи с ръководството на Върховната рада. Зеленски подчерта, че подготвя няколко спешни законодателни инициативи, необходими на държавата.

"Подготвяме се да съживим преговорите и сме разработили решения, които ще предложим на нашите партньори, за да се направи всичко възможно да бъде сложен край на войната, което е от първостепенна важност за Украйна", обясни президентът на Украйна. 

Зеленски посочи също, че Киев работи и за възобновяване на обмена на военнопленници.

Миналата седмица говорителят на руския президент Дмитрий Песков каза, че Русия остава отворена за преговори с Украйна, но не може да го направи сама, когато Киев не желае да преговаря.