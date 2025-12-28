Цензор.НЕТ.
График на срещата на президентите:
В 20:00 ч. ( българско време) е планирана директна среща между Зеленски и Тръмп. Очакват се официални изявления на лидерите, както и евентуални отговори на въпроси на журналисти.
В 21:00 ч. (българско време) президентите на Украйна и Съединените щати ще проведат съвместен телефонен разговор с европейските лидери.
В момента окончателният списък на участниците в преговорите от страна на ЕС все още не е известен.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.