УНИАН .
Новата среща ще се проведе в понеделник, 29 декември.
Тръмп отбеляза, че със Зеленски са обсъдили 95% от въпросите по мирния план.
"Много сме близо до целта, може би дори много близо, стигнахме до много детайли, въпреки че мнозина казаха, че е невъзможно. Ще продължим утре“, обяви американският президент.
Споре него в преговорите са останали един или два неразрешени въпроса. Тръмп също така заяви, че е готов да посети Украйна и да говори пред Върховната Рада, ако това ще спомогне за прекратяване на войната.
"Бих искал да сключа сделка, а не непременно да отида... Но ако това ще помогне, да се спасят 25 000 живота на месец, определено бих бил готов да го направя“, добави Тръмп.
Президентът на САЩ прогнозира, че след няколко седмици ще стане известно дали мирният план ще проработи.
Според него тристранна среща с негово участие, както и с това на Володимир Зеленски и Владимир Путин, "може да се проведе в подходящия момент“.
