ANSA.
В интервю за Politico Тръмп заяви, че украинското правителство "използва войната, за да не проведе избори", и заяви пред Зеленски, че е "важно" страната му да отиде до урните.
Попитан за коментарите на Тръмп в кулоарите на срещата си с Джорджа Мелони в Рим, Зеленски заявява пред италианските медии: "Винаги съм готов за избори".
