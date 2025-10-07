ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зелда Уилямс за покойния си баща: Моля ви, спрете да ми изпращате видеоклипове на татко, създадени с изкуствен интелект
Тя написа в своя Instagram профил в понеделник: "Моля ви, спрете да ми изпращате видеоклипове на татко, създадени с изкуствен интелект. Спрете да вярвате, че искам да ги виждам. Ако имате поне малко благоприличие, просто спрете да причиняате това на него, на мен и на всички. Глупаво е, загуба на време и енергия е и повярвайте ми, това НЕ е това, което той би искал".
Това не е първият път, когато Зелда Уилямс, актриса и режисьор, режисирала хорър комедията от 2024 г. "Лиза Франкенщайн", критикува подобно съдържание, включващо баща й, който почина през 2014 г. на 63-годишна възраст.
През 2023 г. в публикация в Instagram в подкрепа на кампанията на Гилдията на екранните актьори срещу изкуствения интелект тя написа: "От ГОДИНИ съм свидетел на това как много хора искат да създават/пресъздават актьори, които не могат да дадат своето съгласие, като татко. Това не е теоретично, а е много, много реално".
"Вече съм чувал как изкуственият интелект използва "гласа" на баща ми, за да казва каквото хората искат и аз лично го намирам за обезпокоително", заявява тя.
Последната публикация на Уилямс идва на фона на продължаващото разпространение на дийпфейкове (или дълбока фалшификация е технология, която използва форма на изкуствен интелект, съчетана с машинно обучение, за да се заменят във видеоклип или аудиозапис изказвания или действия на различни хора на знаменитости в социалните медии), като се предлага всичко - от порнографско и политическо съдържание до измами и реклами.
Дийпфейковете на Робин Уилямс са част от по-широката тенденция на AI slop - нискокачествено съдържание, генерирано за забавление - подхранвана от бързия растеж на безплатните за използване генеративни ИИ приложения.
Няколко скорошни видеа на Робин Уилямс в TikTok изглежда са създадени с помощта на новото приложение за видео генериране на OpenAI, Sora 2, включително и фалшивата реклама за Apple и взаимодействието между актьора и покойната Бети Уайт на церемонията по награждаването.
