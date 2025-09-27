Здравният министър на Румъния иска оставки след смъртта на шест деца, заразени с бактерия 

© Министърът на здравеопазването на Румъния Александру Рогобете обяви, че освобождава ръководството на дирекцията за обществено здраве на окръга и иска смяната на управителя на детската болница "Света Мария" в Яш, където шест деца починаха, след заразяване с бактерия, пише Digi24.



"Говорим за липса на прилагане на протоколи, липса на реакция както от директора на DSP, така и от болницата. Когато са идентифицирани трите случая, те реагират твърде късно, с разлика от седмица. В продължение на почти 10 дни аз и моят екип не сме идентифицирали как се прилагат протоколите за ограничаване на тези инфекции, поради което искам промяна на длъжността на ръководителя на здравното звено, от председателя (на Окръжния съвет на Яш, Костел Алексе) и ще уволня без никакво обяснение и без обсъждане ръководството на дирекция "Обществено здраве" на окръг Яш", съобщи министърът на здравеопазването.



Министърът на здравеопазването успокои, че към този момент в болницата няма пациент, заразен с този патоген.



"Призовавам за спокойствие на близките. В момента нещата са под контрол. Отделението на интензивното отделение вече няма да приема нов пациент, докато не бъдат извършени всички необходими дезинфекции и не бъдат направени всички необходими тестове, за да се види, че няма риск", допълни Рогобете.



"Ако в службата бъде установена небрежност, уверявам ви, че ще изпратя сигналите в Главната прокуратура", каза той.