Защо ЕК задържа 215 млн. евро от ПВУ за България и ще загубим ли тези средства?

© Европейската комисия ще удържи 215 милиона евро от второто плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Ще получим с близо една трета по-малко пари, защото не сме изпълнили ангажимента си за реформиране на Антикорупционната комисия. Процедурата стигна до някъде и спря, а вече се чуват и намерения от мнозинството тя да бъде закрита. Какво означава това за парите? Дали именно неизпълнението на това условие е причината средствата да бъдат спрени? Губим ли ги или само се отлага преводът им?



"Не губим тези средства – поне не в близките шест месеца. Те не се отнемат, а се отлагат. Това беше обявено още преди месец, когато ЕК официално съобщи, че предлага да бъде удържана част от сумата. Тогава конкретният размер на парите не беше съобщен, но по-късно беше уточнен. В разговори с мои източници от еврокомисията и хора, запознати със случая, стана ясно, че няма намерение България да бъде лишавана от средствата, а те само временно да бъдат задържани, за да продължат реформите в останалите сфери". Това обясни пред NOVA кореспондентът на "Клуб Z" в Брюксел Момчил Инджов.



По думите му сега България разполага със срок от шест месеца, който се смята за достатъчен, за да изпълни необходимия ключов етап. "Изпълнили сме 58 ключови етапа от общо 59, заложени в искането за плащане. Неизпълненият етап е именно реформата и създаването на политически независима Антикорупционна комисия. Така че, поне засега, част от сумата се задържа временно. Ако в рамките на шест месеца не изпълним изискванията, тогава може да загубим средствата. Но искрено се надявам това да не се случи", подчерта той.



На въпрос - ако Антикорупционната комисия бъде закрита, тъй като процедурата не е приключила, а вече се чуват силни гласове от мнозинството в тази посока, тогава ще загубим ли тези пари, Той отговори: "Очевидно да, защото това изискване е заложено в ПВУ. Да не забравяме, че искането за второто плащане беше оттеглено още през април, когато стана ясно, че не могат да бъдат изпълнени всички условия. После подадохме ново искане, което ЕК одобри, а след това и евросъветът".



Инджов припомни, че общата сума по ПВУ е 6,17 милиарда евро. "До вчера България е получила 1,37 милиарда евро – това е първото плащане. Второто плащане е между 653 и 654 милиона евро, но от тях получаваме 439 милиона, а 215 милиона се удържат временно - засега за срок от шест месеца. Междувременно вече сме подали и искане за трето плащане, което е около 1 милиард евро", изчисли той.



И беше категоричен, че към момента "няма нищо безвъзвратно загубено". Средствата се отпускат поетапно, при подаване на искания за отделните траншове, които общо ще бъдат четири или пет. "Между другото, наскоро излезе статистика, че заедно с Унгария сме най-зле по усвояване на еврофондовете", даде пример той.