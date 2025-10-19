Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Заради наводнения: Великобритания обмисля изоставяне на цели населени места
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:40Коментари (0)25
©
Докато у нас все още се спори дали да се разрушат построените върху речно корито хотели в Елените, в Англия вече открито се говори, че може да се наложи цели населени места да бъдат изоставени напълно заради риск от наводнения.

Комисия на британския парламент излезе с доклад, в който наводненията бяха определени като една от най-сериозните последици от изменението на климата за Обединеното кралство. Съобщено бе, че над 6 милиона имота са изложени на риск и трябва да бъдат отделени поне 1,5 млрд. паунда за изграждане на защитни съоръжения и актуализиране на градоустройствени планове. Също така да се работи за нов модел на застраховане в наводняваните често райони, тъй като застрахователните компании се оттеглят от тях, предаде NOVA.

Живописното английско градче Тембъри Уелс стана първото, в което нито една компания не иска да застрахова срещу наводнения. Причината е, че след 2019 г. те са станали ежегодни. Държавата не отпуска пари за изграждане на предпазни съоръжения и местните смятат, че животът им там е обречен.

Жителите са нащрек, разтревожени са и психичното им здраве страда. Ноул е малко селце между Лангпорт и Съмъртън, което преди никога не се е наводнявало, но миналата зима девет къщи се наводняваха всеки месец. В селото има само 40 къщи и подобни инциденти имат огромно въздействие върху местната общност. Един човек ми каза как водата е проникнала във всяка стена на къщата му, друг - че не е могъл да се върне у дома до средата на лятото след миналогодишното зимно наводнение. Техният опит и този на много жители в областта и цялата страна, като и данните, изложени в националната оценка на риска от наводнения, показват, че по-силните валежи и покачването на морското равнище вече заплашват два милиона и 400 хиляди имота", посочва депутатът Сара Дайк.

Застрахователите също са направили анализ – имотите, които са под риск от наводнение в района са се увеличили с 66%. И още - Лондон и Манчестър също ще бъдат засегнати от бъдещи наводнения.

"Получих имейл от Лора, избирател в Абингдън. Тя живее в район, който е бил наводнен три пъти през последната година и отново има предупреждение за наводнение от река Ок. Тя казва, че заради наводненията нито тя, нито нейните съседи могат да продадат къщите си, тъй като брокерите на недвижими имоти казват, че жилищата трябва да са сухи поне пет години преди въобще да започнат да ги предлагат. В резултат на това местните хора могат да загубят милиони, а някои вече са останали и без работа, защото не могат да се преместят", казва депутатът Лейла Моран.

Затова експерти смятат, че изграждането на защитни съоръжения срещу наводнения в някои райони ще е нерентабилно или невъзможно. И може да се наложи цели населени места в тях да бъдат изоставени.

"За да успокоим хората относно новите домове, ние се ангажирахме да строим повече висококачествени, добре проектирани и устойчиви домове и да гарантираме, че те не са изложени на наводнения, както и че не увеличават риска от такива. Ако няма алтернативни терени и се налага строежите да бъдат на места, където съществува риск от наводнения, къщите трябва да бъдат устойчиви на такива през целия си експлоатационен живот. Също така да не увеличават общия риск от наводнения", заяви зам.-министърът Ема Харди.

Още по темата: общо новини по темата: 1348
17.10.2025 »
17.10.2025 »
16.10.2025 »
16.10.2025 »
15.10.2025 »
14.10.2025 »
предишна страница [ 1/225 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
Евростат сложи по-голяма част от България в тъмната част на картата по отношение на риск от бедност
Евростат сложи по-голяма част от България в тъмната част на картата по отношение на риск от бедност
21:03 / 17.10.2025
КТ "Подкрепа": Който работи и след пенсионна възраст, не е редно да взима пенсия и заплата
КТ "Подкрепа": Който работи и след пенсионна възраст, не е редно да взима пенсия и заплата
14:55 / 17.10.2025
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
13:47 / 18.10.2025
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
13:30 / 17.10.2025
Експерт: Изкуственият интелект ще замени посредствените хора, но има един голям минус
Експерт: Изкуственият интелект ще замени посредствените хора, но има един голям минус
08:44 / 17.10.2025
Борисов: Директорът на МВР в Пазарджик е отстранен, а този на хасковската е подал оставка
Борисов: Директорът на МВР в Пазарджик е отстранен, а този на хасковската е подал оставка
12:18 / 17.10.2025
Актуални теми
Разпадането на правителството “Желязков”
Катастрофи в България
51-ото Народно събрание
Бюджет 2026
Конфликт Израел-Газа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: