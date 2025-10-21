Заподозреният за убийството на 37-годишния българин пред нощен клуб в Атина се предаде на полицията

© 24-годишният мъж, заподозрян в смъртоносното намушкване на 37-годишен български гражданин в атинския квартал Перистери, се е предал на полицията днес сутринта, съобщават от гръцките власти. Това предава гръцката медия eKathimerini.



Инцидентът е станал около 3:00 ч. сутринта местно време в понеделник, когато жертвата е излязла от нощен клуб, за да разговаря с друг човек. Според информацият след кратък словесен конфликт, нападателят го е намушкал с нож в областта на корема. Пострадалият е бил транспортиран в болница, където е починал въпреки усилията на медиците.



Полицията посочи, че вероятният мотив за престъплението е лична вражда. По предварителни данни, преди около две седмици между двамата е възникнал физически сблъсък, при който нападателят е бил ударен от жертвата.



Според разследващите при повторната им среща в клуба в Перистери между тях избухнал нов конфликт, който прераснал в фаталното нападение. Службите за сигурността са проследили движенията на заподозрения чрез записите от охранителни камери, които ги отвели до дома му.



При първоначалното посещение той не е бил открит, но тази сутрин се е предал доброволно, придружен от адвоката си. Очаква се по-късно днес той да бъде изправен пред прокуратурата, за да даде официални показания.