стрелбата в синагога в Мичиган е мъртъв, съобщава CNN.
Според Associated Press мъжът, който носел пушка, забил колата си в синагогата, след което се запалила. Заподозреният е бил смъртоносно прострелян от охраната на Temple Israel. CNN добавя, че член на охраната е бил ранен при блъскането на автомобила в сградата.
Инцидентът в Мичиган се случва на фона на поредица от нападения срещу членове на еврейската общност в САЩ, а еврейски институции като синагоги и училища са въвели по-строги системи за сигурност.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил информиран за инцидента.
ФОКУС припомня, че полицията първоначално заяви, че реагира на "активен инцидент с стрелба" в синагогата Temple Israel в Уест Блумфийлд, Мичиган. Директорът на ФБР Каш Пател съобщи в Х, че служителите на агенцията са "на място" и разследват дали има повече от един стрелец. Тогава е потвърдено, че нападателят е застрелян. Спешните екипи са открили голямо количество експлозиви в задната част на автомобила му.
