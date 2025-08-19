Започна видеосрещата на "Коалицията на желаещите" относно разговорите в Белия дом за прекратяване на войната в Украйна

© 27-те лидери на Европейския съюз ще обсъдят днес по време на видеосреща Украйна и резултатите от важните преговори в Белия дом вчера, 18 август, съобщи разкри вицепремиерът и външен министър на Ирландия Саймън Харис, предава The Guardian.



В публикация в социалните медии той обяви:



"Присъствам на брифинг на @EPP за лидерите от президента @vonderleyen тази сутрин относно разговорите в Белия дом за прекратяване на войната в Украйна.



Важна работа през следващите дни и седмици.



Трябва да има справедлив, траен и дълготраен мир.“



Срещата на ''Коалицията на желаещите'' за Украйна ще председателстват френския президент Макрон и премиерът на Великобритания Стармър.



Европейските лидери ще проведат срещата чрез видеовръзка, като е планирано тя да започне по обяд централноевропейско време.



Както съобщиха от Елисейския дворец, страните-членки на "Коалицията на желаещите“ ще обсъдят на нея гаранциите за сигурност за Украйна.