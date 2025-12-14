Президентът на Украйна Володимир Зеленски започна срещи в Берлин с представители на САЩ и германския канцлер Фридрих Мерц относно мира в Украйна. За началото на срещата потвърди украинският президент в социалните мрежи, предава Украинская правда.В 17:23 ч. българско време в социалните мрежи на президента бяха публикувани снимка с надпис "Срещата започна“.На снимката се вижда, че в срещата участват представители на украинската делегация, както и специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф, зетят на Доналд Тръмп Джаред Кушнер и германският канцлер Фридрих Мерц.В събота вечерта Зеленски обяви срещи си с представители на президента на САЩ Доналд Тръмп относно преговорите за прекратяването на войната.Следобеда на 14 декември Зеленски пристигна за срещата в Берлин, Германия.