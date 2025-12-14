ЗАРЕЖДАНЕ...
Започна срещата на Зеленски с американските представителите в Берлин
В 17:23 ч. българско време в социалните мрежи на президента бяха публикувани снимка с надпис "Срещата започна“.
На снимката се вижда, че в срещата участват представители на украинската делегация, както и специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф, зетят на Доналд Тръмп Джаред Кушнер и германският канцлер Фридрих Мерц.
В събота вечерта Зеленски обяви срещи си с представители на президента на САЩ Доналд Тръмп относно преговорите за прекратяването на войната.
Следобеда на 14 декември Зеленски пристигна за срещата в Берлин, Германия.
