Брюксел отваря вратите към една от най-желаните кариери в Европа. След седемгодишно прекъсване Европейската служба за подбор на персонал поднови конкурса AD5, който е основният път за ставане на постоянен служител в Европейската комисия.Работата предлага начална заплата до 6758 евро на месец и дългосрочна сигурност, така че се очаква да кандидатстват между 50 000 и 60 000 души. По-малко от 3 % ще успеят. Кандидатите трябва да преминат трудни онлайн тестове по логическо мислене, познания за ЕС, дигитални умения и изготвяне на политики.Тази инициатива за набиране на кадри идва в момент, в който председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен се фокусира върху привличането на новото поколение. Много висши служители са близо до пенсиониране, а институциите искат да укрепят своите дигитални умения.Кандидатурите се приемат до 10 март, а одобрените кандидати могат да започнат работа в рамките на 2 години.