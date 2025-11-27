The Associated Press, Independent, EuroNews отразиха случващото се със заглавия "Хиляди излязоха по улиците на българската столица", "Хиляди се събраха на протест срещу българския бюджет за 2026 г." В публикациите те посочват:
Хиляди протестиращи организираха мащабна демонстрация пред сградата на парламента в столицата на България София, за да осъдят високите данъци, обявени в проектобюджета за следващата година. Протестиращите образуваха жива верига около сградата, за да попречат на депутатите да излязат.
Опозиционната коалиция между партиите "Продължаваме промяната“ и "Демократична България“ организира митинга, в който се включиха около 20 000 протестиращи. Демонстрацията се провежда в момент, в който балканската страна се готви да влезе в еврозоната в началото на следващата година.
Росен Желязков: Започваме бюджетната процедура наново, възстановяваме диалога с тристранката
Властите съобщават, че трима полицаи са били ранени при изпълнение на служебните си задължения по поддържане на обществения ред, докато протестите ескалираха. Съобщава се и за сблъсъци и престрелки между силите за контрол на безредиците и протестиращите.
Някои от протестиращите се опитаха да пробият полицейския кордон и хвърляха фойерверки и стъклени бутилки по полицейските сили по време на това, което беше обявено за мирен протест пред сградата на Народното събрание, според Дирекцията на вътрешните работи в София (СДВР).
Протестиращите се опитаха да преобърнат полицейски микробус, но бяха отблъснати от жандармерията. Властите съобщават, че официалните автомобили на членове на парламента също са били замервани с предмети и атакувани от някои протестиращи.
Протестите започнаха в 18:00 часа местно време, когато хората първоначално се събраха пред Народното събрание, а малко по-късно го обградиха и блокираха всички изходи, за да попречат на депутатите, които разглеждаха бюджета за 2026 г., да напуснат сградата.
Някои демонстранти твърдят, че полицията е хвърлила сълзотворен газ по тълпата от протестиращи, за да ги разпръсне.
Протестът отразява широко разпространената загриженост относно икономическото въздействие на бюджета върху физическите лица и бизнеса, включително увеличението на социалноосигурителните вноски и удвояването на данъка върху дивидентите.
Въпреки съпротивата на различни социални групи и предупрежденията на икономисти, че проектът носи значителни рискове, бюджетът вероятно ще бъде одобрен, тъй като управляващата коалиция разполага с комфортно мнозинство в парламента.
Бюджетът поставя рекорд за държавните разходи, които достигат почти 46 % от брутния вътрешен продукт (БВП). Това увеличение ще бъде финансирано предимно чрез по-високи данъци върху бизнеса и работниците, както и чрез рязко увеличение на публичния дълг.
Росица Чинова, Николина Александрова
