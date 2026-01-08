ЗАРЕЖДАНЕ...
Заметресение разтърси остров Крит тази нощ
Епицентърът е бил на 91 километра западно-югозападно от Антикитера или 303 километра югозападно от Атина, и на дълбочина около 8 километра.
Съпруга на служител на Белия дом публикува карта на Гренландия в цветовете на американското знаме
Мицотакис привества предложените от ЕК допълнителни 45 млрд. евро...
16:43 / 07.01.2026
Sky News: САЩ успешно задържаха руския петролен танкер "Маринера"...
16:04 / 07.01.2026
Хиляди са убити без съд и заличени по име в Македония само защото...
11:29 / 07.01.2026
