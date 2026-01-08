Земетресение с магнитуд 4,6 по Рихтер е регистрирано на остров Крит тази нощ. Това съобщи Геодинамичният институт към Националната обсерватория на Атина, цитиран от АНА-МПА.Епицентърът е бил на 91 километра западно-югозападно от Антикитера или 303 километра югозападно от Атина, и на дълбочина около 8 километра.