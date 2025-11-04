Закъснения и отменени полети: Над 10 000 авиодиспечери работят без заплащане заради спирането на правителството

© BBC Снимката е илюстративна. Пътниците на американските летища продължиха и в понеделник да се сблъскват със сериозни закъснения и отменени полети заради увеличения брой отсъствия на авиодиспечерите, предизвикани от спирането на работата на правителството в САЩ, предава Euronews.



Близо 13 000 авиодиспечери в САЩ работят без заплащане от октомври, когато започна спирането на правителствените услуги, но не всички са готови да продължат да го правят. Според Федералната авиационна администрация (FAA) все повече диспечери вземат болнични, което затруднява спазването на графиците на полетите.



Затварянето на правителството започна на 1-ви октомври, след като американските законодатели не успяха да се споразумеят за бюджет, който да осигури финансирането на основни държавни услуги. Ако не бъде постигнато споразумение до вторник вечерта, това ще стане най-дългото затваряне на правителството в историята на САЩ.



Анализаторите предупреждават, че колкото по-дълго продължи, толкова по-голям ще е хаосът на летищата. Причината за затварянето е спорът за здравната политика, по-специално за финансирането на Закона за достъпните здравни грижи, който осигурява на милиони американци държавни субсидии за здравна застраховка.



Демократите настояват за удължаването на данъчните облекчения като условие за подкрепата си, докато републиканците твърдят, че въпросът може да бъде разгледан по-късно. Миналата седмица Министерството на земеделието на САЩ (USDA) обяви, че федералната програма за хранителната помощ SNAP няма да бъде изплатена на 1-ви ноември, което ще се усложни живота на много семейства. След решенията на двама съдии, с които се задължава правителството да продължи управлението на програмата, администрацията обяви в понеделник, че частично ще изплати помощта за ноември.