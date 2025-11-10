ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Захарова за оставките в ВВС: Те разпространиха лъжи за фронта, фалшиви новини за Сирия, за Буча, това няма край
Дипломатът отбелязва, че западните медии като цяло многократно са създавали фалшиви новини, включително за Русия.
"Няма как да ги заклеймят“, коментира Захарова.
Тя добавя, че журналистите на BBC са "измисляли истории за руските фенове в навечерието на Олимпиадата в Сочи, фалшиви новини за Сирия, "подхвърлени“ новини за семейство Скрипал и много други“.
На 9 ноември генералният директор на BBC Тим Дейви и изпълнителният директор Дебора Търнес обявиха оставката си на фона на скандала с фалшифицираната реч на президента на САЩ Доналд Тръмп преди щурма на Капитолия.
На 3 ноември вестник Daily Telegraph обърна внимание на речта на Тръмп в предаването Panorama. Тя е монтирана така, че зрителите да си помислят, че политикът насърчава безредиците на Капитолийския хълм. Създателите на сюжета са комбинирали кадри от началото на изказването на Тръмп с това, което той е заявил почти час по-късно.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
10:28 / 08.11.2025
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
14:53 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: