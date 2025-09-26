Новини
Захарова погна Bloomberg: Това е русофобска фантазия
Автор: Николина Александрова 08:53
Новината за предполагаемото предупреждение на Европа към Москва за готовност да сваля руски военни самолети е фантазия, която задоволява русофобията. Това заяви в интервю за ТАСС говорителят на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова.

По-рано информационна агенция Bloomberg съобщи (позовавайки се на източници), че Западна Европа е предупредила Русия за готовността си да отговори с "пълна сила" на евентуални случаи на нарушаване на въздушното й пространство, включително да сваля нарушителите. Според агенцията, споменатата позиция е била доведена до знанието на Русия по време на "напрегната среща в Москва", която се твърди, че е протекла в Министерството на външните работи на Русия.

"Знаете, аз видях това, но изобщо не разбирам за какво става дума“, отговаря Захарова. "Струва мисе, че това са поредните измислици на тази конкретна западна агенция. Ако поне успеем да разберем за каква среща става дума, тогава ще можем да разберем и на каква тема са всички тези фантазии. А така е просто невъзможно да коментираме“. Дипломатът добавя, че тази "новина в кавички“ е "измислена, за да развие темата на тази абсолютно русофобска, агресивна, ненормална реторика на западноевропейците“.

"Струва ми се, че това се прави умишлено и специално с цел да се придаде по-голяма тежест на изявленията на представителите на страните от Европейския съюз, които нагнетяват тази агресивна риторика и съответно атмосферата около Русия и изобщо бъдещето на европейския континент“, продължава говорителят на руското МВнР.

"Когато безкрайно говорят за необходимостта от милитаризация, за необходимостта да се разправят с нашата страна с различни методи. Обвинения, отново там, в безпилотните самолети, в кибератаките и така нататък".

Още по темата:
Статистика: