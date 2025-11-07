Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Захарова нападна Вучич: Когато е в Москва говори едно, други изявления чуваме в ЕС
Автор: Николина Александрова 16:48Коментари (0)69
©
Москва многократно е получавала от ръководството на Сърбия уверения, че износът на боеприпаси, произведени в Сърбия, е под строг контрол и тази продукция няма да бъде доставяна в Украйна. Това заявява на брифинг говорителят на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова, коментирайки по молба на журналисти думите на Вучич в интервю за германско списание за готовността да продава боеприпаси на Европейския съюз, предава ТАСС.

Дипломатът посочва "противоречивостта в изявленията на президента на Сърбия Александър Вучич в публичното пространство".

Вучич предложи на ЕС споразумение за продажба на оръжие: Складовете в Сърбия са препълнени с боеприпаси

"Знаете ли, когато чета всички тези интервюта на президента на Сърбия, се питам дали наистина има един президент Вучич, защото ми се струва, че интервютата се дават от различни хора. Едни изявления чуваме, когато той е в Москва, други изявления чуваме, когато дава интервюта, намирайки се в други географски точки. Говоря само за публичната сфера. Не знам, може би медиите са изкривили нещо, но тогава трябва да има обяснения от съответната пресслужба, пресслужбата на президента на Сърбия", добавя тя.

"Честно казано, ние многократно, включително на най-високо равнище, получавахме от ръководството на Сърбия уверения, че износът на боеприпаси от сръбското производство е под строг контрол, че тази продукция няма да се доставя в Украйна, за да не може Киев да я използва срещу нашите военнослужещи", подчертава Захарова.

Още по темата: общо новини по темата: 3825
06.11.2025 »
06.11.2025 »
04.11.2025 »
03.11.2025 »
02.11.2025 »
31.10.2025 »
предишна страница [ 1/638 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
10:35 / 05.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
12:20 / 05.11.2025
20-годишен пострада при зрелищна автомобилна каскада на автомагистрала "Струма"
20-годишен пострада при зрелищна автомобилна каскада на автомагистрала "Струма"
10:35 / 05.11.2025
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
13:17 / 05.11.2025
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
17:43 / 05.11.2025
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
10:37 / 05.11.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Катастрофа с мигранти след гонка в Бургас, има много жертви
Специализирани полицейски операции в страната
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: