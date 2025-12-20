Telegram Захарова пише:
"Зеленски пред полските медии: "Путиновците са много. Един разговаря с американците, друг произнася речи, трети прави нещо друго", прпомня думите на украинския прездент Захарова и коментира: "Трябваше да довърши: "А четвъртият стои зад гърба му и тихо шепне: "Спри да употребяваш, изборите са пред носа ти, а под него е бяло, бяло...".
