ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Захарова: Западът извършва геноцид срещу украинския народ, и то чрез ръцете на Зеленски
"В Украйна, под тяхното - пряко западно, ръководство, се осъществява ясното прилагане на тяхната концепция. Там вече се извършва унищожение, наред с разрушението“, заявява Захарова.
Тя посочва още, че те (Западът) унищожават предимно украинския народ.
"Защото аз например смятам, че това е геноцид срещу украинския народ от страна на Зеленски. Виждам го само по този начин, че това е поредната инсценировка, за да се доведе на власт човек... който само биологично отговаря на тези характеристики - и който трябва да приложи това, което е било замислено преди това, това, което западняците се опитват да приложат отдавна - да унищожи Украйна и украинците“, подчертава Захарова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3726
|предишна страница [ 1/621 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Родители от Дупница са пребили дъщеря си
14:39 / 04.09.2025
Анализ: Едва 4–6 линейки за целия град и околните села в Благоевград
12:23 / 04.09.2025
Разлог с първите си "умни" пейки
12:43 / 04.09.2025
Ако обменяте валута в чейндж бюра - спрете!
18:50 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: