ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Захарова: Русия се нуждае от фундаментално решение на конфликта в Украйна
"Говорихме за първопричините на конфликта не за да го удължим, а именно за да бъде това разрешение фундаментално, да бъде дългосрочно и да гарантира мир“, посочва дипломатът.
"Такъв път, за който говориха президентът на нашата страна (Владимир Путин) и министърът на външните работи (Сергей Лавров), руското ръководство като цяло, ние обявихме и се ориентираме към него“, подчертава Захарова.
"Ние вървим по пътя, който наистина винаги, през всичките тези години, е бил свързан със стремежа към мирно уреждане“, отбелязва официалният представител на руското МВнР. Тя припомня, че "това бяха Минските споразумения, това беше упорита работа по предлагането на различни реално действащи формули, сценарии, възможности“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3805
|предишна страница [ 1/635 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
10:21 / 18.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: