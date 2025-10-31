ЗАРЕЖДАНЕ...
|Захарова: "Коалицията на желаещите" все повече се фокусира върху икономическия натиск върху Русия
"Както показаха дискусиите в Лондон, тази коалиция все повече се фокусира върху финансовите и икономическите инструменти, а не само върху военната помощ за Украйна", заяви Захарова. Тя добави, че експертите отбелязват опитите на коалицията да подкрепи украинския президент Володимир Зеленски, като едновременно се възползва от замразените руски активи и приходите от тях.
"Това показва, че ресурсите на европейските спонсори на Киев се изчерпват. Дискусиите сред "щедрите съюзници" за възможността за изземването на частните руски активи на стойност около 25 милиарда евро, замразени в европейските банки, потвърждават тази тенденция", посочи тя.
