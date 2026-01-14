ЗАРЕЖДАНЕ...
Захарова: Длъжностните лица в ЕС знаят ли къде се намира Гренландия и къде се намира Иран
©
"Имам въпрос към европейските длъжностни лица. Те знаят къде се намира Гренландия и къде се намира Иран, нали? Те не искат да си зададат въпроса защо коментират ситуацията в Иран, който се намира в друга част на света, малко по-далеч от тях, отколкото Гренландия", отбелязва дипломатът.
"Защо ЕС обръща толкова много внимание на Иран и толкова малко на Гренландия?
"Защо сега да не се съсредоточим върху Гренландия? Не ви ли се струва, че ситуацията в Иран се превърна в “спасителен повод" за чиновниците от ЕС да отвлекат вниманието на населението си от факта, че им отнемат острова, при това без референдум?“, посочва Захарова.
Още по темата
/
Медведев: Тръмп да побърза с Гренландия, че може след изненадващ референдум да се присъедини към Русия
13.01
"Ако започнат да убиват хора": Тръмп заплаши и Иран, докато протестите в стрената навлизат във втората си седмица
05.01
Съпруга на служител на Белия дом публикува карта на Гренландия в цветовете на американското знаме
04.01
Тръмп пожела Весела Коледа на всички, дори на "радикалната левица", която е опитва да унищожи САЩ
25.12
Още от категорията
/
Чуков: Много се съмнявам, че Тръмп би тръгнал с един план, който очевидно няма да му донесе успех
09:58
СВР Русия: Патриарх Вартоломей е "антихрист в расо", обсебен от идеята да измести руското православие от територията на балтийските държави
13.01
Петър Колев: Правителството в РСМ има някаква стратегия за стимулиране на агресията към всичко българско
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
"Помощта е на път": Тръмп призова иранците да продължат да протес...
17:34 / 13.01.2026
Иран се готви да екзекутира 26-годишния Ерфан за участие в антипр...
16:17 / 13.01.2026
Главната прокуратура в Скопие започва разследване срещу мъжа, счу...
15:42 / 13.01.2026
Френските фермери отново влязоха с трактори в Париж, планират про...
12:01 / 13.01.2026
Протестиращите гръцки фермери отказаха среща с Мицотакис в послед...
10:42 / 13.01.2026
Българка, участвала в мащабна престъпна схема за милиони, отново ...
10:05 / 13.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.