ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Захарова: Да не си забравите салфетките и "лъжичките за захар"
Дипломатката отбеляза, че на 17 август ще се проведе среща на "коалицията на желаещите“ чрез видеоконферентна връзка под председателството на британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон. "Те не трябва да забравят салфетките и лъжички за захар“, отбеляза тя в Telegram канала.
През май се появи видео на Макрон, Стармер и Мерц, заснето във влак по време на пътуване до Киев. Във видеото Макрон, след като журналисти започват да снимат срещата им, изведнъж осъзнава, че набързо започва да премахва малък бял пакет от масата. Елисейският дворец заяви, че малкият бял пакет, който Макрон набързо е премахнал от масата пред журналисти, не е бил наркотици, а кърпичка.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3689
|предишна страница [ 1/615 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
11:58 / 15.08.2025
Пожарът в Пирин е локализиран
13:13 / 14.08.2025
Явор Куюмджиев: Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки
11:06 / 14.08.2025
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: