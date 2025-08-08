ЗАРЕЖДАНЕ...
|Задържани у нас по линия на ЕНФАСТ: Член на Коза Ностра и лидер на ОПГ в Черна гора
От българската полиция разказват, че сред задържаните е и мъж, осъден от Германия за трафик на оръжия, насочени директно към терористична организация.
Сред арестувани по линия на ЕНФАСТ има и убиец с доживотна присъда, както и лидер на организирана престъпна група в Черна гора, укривал се у нас с фалшиви документи от 2 години, ппредава bTV.
От полицията уточняват, че невинаги България е крайна цел за укритие. Понякога сме само част от пътя на престъпниците към Турция.
Както ви съобщихме вече, по линия на ЕНФАСТ наскоро у нас е задържан българин, осъден на 12 години затвор в Испания за групово изнасилване.
Дни преди да чуе окончателната си присъда обаче той бяга през цяла Европа и се прибира в България.
