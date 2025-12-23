Digi24.
В 01:10 радарните системи на MApN са засекли две въздушни цели в украинското пространство, които са се развили в посока Рени и Чилия. 0 секунди от 1 минута и 42 секундисекунди Обем 90%.
Според MApN в 01:26 ч. населението в северната част на окръг Тулсеа и било предупредено чрез системата RO-Alert. По-късно са били засечени и друга група дронове, движещи се в посока пристанище Рени, малко след като е било съобщено за експлозии на територията на Украйна. MApN подчертава, че не са докладвани неразрешени прониквания в румънското въздушно пространство, и състоянието на готовност е било премахнато в 02:15.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.