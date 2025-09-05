За първи път в съвременната история: Русия достави яйца на САЩ

© През юли 2025 г. Съединените американски щати закупиха домашни яйца от Русия за първи път в съвременната история. Това съобщи РИА Новости, позовавайки се на данни от американската статистическа служба, пишат от Газета.ру.



Покупката възлиза на над 455 хиляди долара и е първата подобна доставка поне от началото на 1992 г.



В началото на юни президентът на САЩ Доналд Тръмп се похвали, че "всички имат яйца" в страната, отбелязвайки, че цените са паднали с 400% от завръщането му в Белия дом.



На 4 март, в годишното си обръщение към Конгреса, Тръмп обвини предшественика си Джо Байдън, че не е успял да контролира цените на яйцата в САЩ. Той също така заяви, че ще увеличат вноса на яйца и ще предоставят повече подкрепа за животновъдите.



САЩ преживяват тежка криза поради покачването на цените на яйцата след епидемията от птичи грип през 2022 г. Ресторантите бяха принудени да повишат цените на ястията си, а хранителните магазини наложиха ограничения върху продажбата на яйца.



По-рано беше съобщено, че граничните служители в САЩ се борят с контрабандата на пилешко месо и яйца на фона на рекордно покачване на цените, пишат още от руската медия.



Росица ЧИНОВА