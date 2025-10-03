За първи път в 1400-годишната история: Жена е назначена за архиепископ на Кентърбъри

© В петък (3 октомври) Великобритания назначи Сара Мулали за архиепископ на Кентърбъри, като за първи път в 1400-годишната история на тази длъжност жена е назначена за глава на Англиканската църква.



Мулали става и церемониален глава на около 85 милиона англикани по целия свят, като назначаването на жена рискува да задълбочи теологичните различия с някои от по-консервативните клонове на църквата..



Реформите, въведени преди 11 години, направиха възможно жени да заемат тази длъжност, и с назначаването си за 106-и архиепископ на Кентърбъри, Мулали става жена лидер на една от последните области на британския обществен живот, която досега е била ръководена само от мъже.



Но за англиканите по целия свят, около две трети от които живеят в страни като Нигерия, Кения и Уганда, назначаването на първата жена архиепископ може да подчертае още повече различията им с майката църква в Англия.



63-годишната Мулали е бивша медицинска сестра, която в началото на 2000-те години е работила като главна медицинска сестра на Англия. Тя се застъпва за създаването на отворена и прозрачна култура в църквите, която да допуска различия и несъгласия.