Атаката е тежък удар по иранския флот, който вече претърпява значителни загуби. Според президента на САЩ Доналд Тръмп, иранския флот на практика ''вече не съществува'', тъй като е бил ефективно унищожен от американските ВМС.
Израелските отбранителни сили (IDF) обявиха, че са извършили ударите в Северен Иран.
"Израелските военновъздушни сили, за първи път от началото на операция ''Лъвски рев'' [на 28 февруари], атакуваха няколко ключови ирански военноморски инфраструктурни обекта в Каспийско море'', се казва в изявлението.
Каспийско море граничи с Русия, Казахстан, Азербайджан и Туркменистан.
